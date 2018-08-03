Bakan Çavuşoğlu, Tayland ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Singapur'da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ikili temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, bu kapsamda Singapur'da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerine ilişkin, "Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Maalezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Singapur'da yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, özellikle ticaret ve yatırım alanlarında daha da ilerletmek için atılabilecek adımları ele aldık" ifadelerini kullandı. - SİNGAPUR