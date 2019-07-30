Bakan Çavuşoğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'daki temasları kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'daki temasları kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile bir araya geldi. - BANGKOK
Kaynak: İHA
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