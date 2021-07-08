Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü

? Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, ülkede yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar halkı temsilcisi, Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü.