Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, ülkede yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar halkı temsilcisi, Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü.

? Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, ülkede yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar halkı temsilcisi, Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Tatar Halkı Dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:54:24. #1.15#

title