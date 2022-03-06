Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ukrayna'dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Haberler

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