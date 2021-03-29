Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştüTacikistan, (DHA)- Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile başbaşa görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile görüştü
Tacikistan, (DHA)- Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile başbaşa görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı