Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
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Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştuResmi ziyarette bulunan Dışişleri Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu

Resmi ziyarette bulunan Dışişleri Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

İki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti.

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşlarla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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