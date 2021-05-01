Bakan Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Tacik ve Kırgız mevkidaşlarıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, iki kardeş ülke arasındaki sorunun suhuletle ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin en büyük temennileri olduğunu, ihtiyaç duyulan desteğin taraflarınca verileceğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, imzalanan ateşkes anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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