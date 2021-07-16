Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü

Özbekistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile görüştü.

Özbekistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı