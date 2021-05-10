Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı'na ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı'na ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suudi ile görüşeceği belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı ve bölgesel konuların istişare edileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı