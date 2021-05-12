Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya geldi.