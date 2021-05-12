Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüştü. İki bakanın görüşmede bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldığı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Suud mevkidaşı El Suud ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık'
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Suudi Arabistan'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak
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