Bakan Çavuşoğlu: "Suriye'nin sınır bütünlüğünü önemsiyoruz"



ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir. Bizim Avrupa ülkeleri ile durup dururken ne problemimiz olsun. Almanya seçim öncesi bunu Türkiye karşıtlığına dönüştürüp sonra da AB müzakerelerini durdurmaya kalkarsa bu Almanya'nın sorunudur. Zaten AB içinde de başta dostumuz Fransa olmak üzere diğer ülkelerden de gerekli cevabı aldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın bu ilk ziyareti değil. Geçen sene kendisiyle Savunma Bakanı olarak Ankara'ya geldiği zaman görüşme imkanımız oldu. Uluslararası toplantılarda da ikili görüşmelerimizi yaptık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında samimi bir diyalog var. Gerek ikili konular gerekse bölgesel konular. Önümüzdeki hafta New York'ta BM Güvenlik Konseyi marjında da iki Cumhurbaşkanımız görüşme gerçekleştirecekler. Fransa ile aramızdaki samimi diyalogdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün ki görüşmemizde ikili konuları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha ileriye götürebiliriz, enerji yatırımlarımız var, hava savunma sistemi ile ilgili ortak çalışmalarımız var ve bunları daha ileri noktaya götürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda Jean Yves Le Drian'ı kabul ettiler ve birçok ikili ve bölgesel konular burada gündeme geldi. Bölgesel konularda özellikle Irak, Suriye ve Libya konularında Fransa ile bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Irak'taki, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. AB sürecini göç anlaşması gibi konuları da samimi bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin açıklamalarını sürdüren Çavuşoğlu, "Biz uzun zamandır AB'ye üye olmak için çaba sarf ediyoruz. Ama biz iktidara geldiğimizde 2004 yılında müzakere tarihi aldık. Aynı şekilde 2005 yılında müzakerelere başladık. AB ile bir anlaşma imzaladık. Türkiye, Kopenhag kriterlerini yerine getirdiği için müzakereler başladı. Aynı şekilde diğer kriterleri de Türkiye yerine getirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Bizim AB kriterlerine her zaman saygımız var. Ama bu AB kriterlerinde çifte standart olmamalı. Bizim AB'den bugüne kadar haksız talebimiz hiç olmadı. Bir fasıl mı açılacak, açılış kriteri var. Türkiye açılış kriterini yerine getiremezse fasıl açılmaz. Açılış kriterleri yerine getirildi diyelim ve fasıl açılmadı, müzakere başlar. Bir de kapanış kriteri var. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmezse kapanış kriterlerini karşılamazsa fasıl da kapanmaz. Bizim bu konuda bir sıkıntımız yok. Bizim AB ülkeleri ile de sıkıntımız yok. Niye olsun? Avrupa'nın kötülüğü bizim kötülüğümüzdür, Avrupa'nın istikrarı, güvenliği bizim istikrarımız ve güvenliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir" diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Fransa ekonomik olarak ne kadar kalkınırsa bizim için iyidir. Yani bizim Avrupa ülkeleri ile durup dururken ne problemimiz olsun. Almanya seçim öncesi bunu Türkiye karşıtlığına dönüştürüp sonra da AB müzakerelerini durdurmaya kalkarsa bu Almanya'nın sorunudur. Zaten AB içinde de başta dostumuz Fransa olmak üzere diğer ülkelerden de gerekli cevabı aldı. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Bizi eşit bir ortak görmediğiniz sürece sağlıklı ilişki yürümez. Eskiden olduğu gibi 'biz ne dersek Türkiye'ye yapacağız' anlayışı artık Türkiye'de karşılık bulmuyor. Bu değişimi esasen Avrupa, Rusya dahil herkes için yapmalı. Almanya'daki seçimler biter ve aklı selim hakim olur ve Almanya ile aynı anlayışı tekrar geriye getiririz. AB ilişkilerimizde zorluklar var. Karşılıklı olumlu adımlarla bu tekrar eski günlerine döndürülebilir" açıklamasında bulundu.