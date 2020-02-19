Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile görüştü.

19.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:22
Bakan Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı , Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Ankara'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG'nin verdiğini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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