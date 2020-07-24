Bakan Çavuşoğlu, Surinamlı mevkidaşı Ramdin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam'ın yeni Dışişleri Bakanı Albert Ramdin'i kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam'ın yeni Dışişleri Bakanı Albert Ramdin'i kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Surinamlı mevkidaşı Ramdin ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Ramdin'i tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA