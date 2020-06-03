Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı ve Gineli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
03.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, gün içinde Gine Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile de telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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