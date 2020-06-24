Bakan Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Ortaklık Konferansı, Almanya Federal Cumhuriyeti, AB, BM ve Sudan Cumhuriyeti'nin ortak ev sahipliğinde 25 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferansa, ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız katılacaktır. Konferansta geçiş döneminde Sudan hükümetine uluslararası toplum tarafından sağlanacak destek ele alınacaktır" denildi.

Kaynak: DHA