Bakan Çavuşoğlu, Somalili mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Abdisaid Muse Ali ile bugün telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Muse Ali'nin, Kovid- 19 geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilerek, "Bakan Muse Ali, Turkovac aşısının geliştirilmesi nedeniyle memnuniyetini ifade ederek, Türkiye'yi tebrik etti. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Somali'de 9 ve 10 Şubat'ta meydana gelen terör saldırıları için taziyelerini sundu" denildi.

"Bakan Çavuşoğlu bu bağlamda, geri itmeler sonucunda İpsala yakınlarında donarak hayatını kaybeden 5 Somali vatandaşı için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, bu şekildeki geri itmelerin kabul edilemez ve vicdansızca olduğunu, AB'nin sessizliğini koruyarak herhangi bir tepki vermediğini, Türkiye'nin bu insan hakları ihlalini uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Muse Ali, bu trajediden kurtulan vatandaşları için sağlanan yardım nedeniyle de teşekkürlerini iletti. Görüşmede Bakan Muse Ali, 11- 13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumuna katılacağını da teyit etti."

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel