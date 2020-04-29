Bakan Çavuşoğlu, 'Somali' toplantısına katıldı
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali temalı video konferans toplantısına katıldı.
29.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:21
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali temalı video konferans toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, toplantıda koronavirüs salgını sonrası siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için atılabilecek adımların değerlendirildiğini açıkladı.
- Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği tarafından düzenlenen 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kovid-19 sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldık. Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız" dedi.
- Ankara
Kaynak: DHA