Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)
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Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var.

28.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:50
Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, 'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacak. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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