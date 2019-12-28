Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacak. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.