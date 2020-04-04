Bakan Çavuşoğlu, 'solunum cihazı' iddialarını yalanladı
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Bakan Çavuşoğlu, 'solunum cihazı' iddialarını yalanladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Laya'nın satın aldıkları solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğunu söylediği iddialarına ilişkin, "Bugün kendisiyle telefonla da görüştüm.

04.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:48
Bakan Çavuşoğlu, 'solunum cihazı' iddialarını yalanladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Laya'nın satın aldıkları solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğunu söylediği iddialarına ilişkin, "Bugün kendisiyle telefonla da görüştüm. Bu yalan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu, İspanya'nın bazı bölgelerinde medyada çıkan Türkiye'yle ilgili iddiaları güçlü bir şekilde reddettiklerini söyledi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Semiha Şahin'in yaptığı 'CNN Türk Masası' programına telefonla bağlandı. İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarını Türkiye'nin tuttuğuna ilişkin iddiaları cevaplayan, Çavuşoğlu, "Bugün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Laya'yla telefonla da görüştüm. Kendisi de bu çıkan yalan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'de canlı yayına çıkıp bunu düzelteceğini söylemişti ve bu açıklamayı da yaptı. İspanya'nın bazı bölgelerinde medyada çıkan Türkiye'yle ilgili iddiaları güçlü bir şekilde reddettiklerini söyledi. Türkiye'nin bugüne kadar İspanya'ya verdiği desteği de bir kere daha vurgulayarak ülkemize teşekkür etti" diye konuştu.

'FİRMALARIMIZIN PARA İÇİN ÜLKEMİZİ BU DURUMA DÜŞÜRMEMESİ GEREKİYOR'Çavuşoğlu, toplam 94 ülkeden tıbbi malzeme talebinde bulunulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde sadece 23 ülkenin taleplerine karşılık verildiğini bildirdi. "En kötü senaryoya göre; solunum cihazından tutun da maskeden eldivene kadar öncelikle bizim ihtiyaçlarımızı garanti altına almamız lazım" diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İspanya'dan da uzun bir listelik talep gelmişti. Esasen bazı özel şirketlerle de sözleşme imzalamışlar. Tabi ki bunların hepsini karşılamamız mümkün değildi. Özellikle solunum cihazlarının ihracatı da Sağlık Bakanlığımızın iznine bağlı. Dolayısıyla, bazı ürünleri İtalya ile birlikte İspanya'ya gönderdik ama solunum cihazlarını henüz daha gönderemedik. Bundan dolayı da İspanyol basınında bazı şehirlerde Türkiye'ye karşı ciddi bir karalama başladı. Bunu da düzeltecek olan İspanya hükümetidir. İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Laya da biraz önce yaptığı açıklamayla, yine dün yaptığı açıklamayla bunu düzeltti. Burada maalesef bizim bazı firmalarımız bu düzenlemeleri, kuralları, aldığımız kararları bildiği halde biraz fazla para kazanmak için değişik ülkelerden gelen talepleri cevapsız bırakmıyor ya da Sağlık Bakanlığı'na yönlendirmiyor. 'Devlet izin vermiyor' diye farklı kanallardan bize, Sağlık Bakanlığımıza, hatta Cumhurbaşkanımıza baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu son derece yanlıştır. Firmalarımızın, üç beş kuruş fazla para kazanacağız diye ülkemizi bu duruma düşürmemesi gerekiyor."'116 SOLUNUM CİHAZININ İZNİNİ VERDİK'Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla 116 solunum cihazının İspanya'ya ihracı için izin verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ürünlerin önümüzdeki günlerde İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ürünlere el koyma suçlamalarına tepki gösterdi.'25 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye'ye dönüşü için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, bugüne kadar getirilenlerin sayılarını şöyle sıraladı: "Bugüne kadar 55'e yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı; öğrenci olsun, turist olsun veya başka nedenlerle yurt dışında olan, çalışan TIR şoförlerini ülkemize getirdik. 14 gün karantinaya tabi tutuluyor. Burada önemli olan bizim karantina kapasitemiz. Buna göre vatandaşlarımızı getirebiliyoruz. Sadece yurttaki yatak sayısı, oda sayısı değil; onlara sağlanacak diğer imkanlar, özellikle de sağlık elemanları. Çünkü buraya gönderilecek sağlık personelinin hastanelerdeki vatandaşlarımıza verilen hizmeti de aksatmaması gerekiyor. Bu çerçevede 1 Nisan'dan bu yana da 2 bin 467 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Son iki günde Kuveyt'ten toplam 644 vatandaşımızı tahliye ettik. Bir uçak daha kaldırmayı planlıyoruz. Özellikle yurt dışında önemli projeleri üstelenmiş firmalarımız, işçi kardeşlerimizi getirmek için uçak tutuyor. Biz de izinleri alıyoruz. Cezayir'den dün gerçekleşen iki uçuşla 537 vatandaşımız geldi. Bu gece üç uçakla daha 1000'in üzerinde vatandaşımız ülkemize gelecek. Bizdeki 1700 Cezayir vatandaşı ise ülkesine geri döndü. Irak'ta zor şartlarda çalışan işçi kardeşlerimiz vardı. Irak'ta sokağa çıkma yasağı katı uygulandığı için daha önce getirememiştik, onları da getirmeye başladık. 334 kişilik bir grup Türkiye'ye geldi. ve 7- 8 Nisan'da dört ayrı uçuşla da yine vatandaşlarımızı getireceğiz. Fransa'nın ve İtalya'nın limanlarında mahsur kalan 144 TIR şoförümüz vardı. Bunları Marsilya'da buluşturduk. Onları Marsilya'da birleştirerek bir uçakla ülkemize getirdik. Bugün yine Karadağ'dan 479 vatandaşımız üç farklı uçuşla ülkemize geliyor. KKTC'den tahliyelerimiz devam ediyor. Türkiye'de KKTC'li öğrencilerimiz vardı. Uçaklar onarı alıp götürüyor. Bizim vatandaşlarımızı getiriyor. Yarın Cidde'den gerçekleştireceğimiz iki seferle Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızı da getireceğiz. Yaklaşık 2 bine yakın başvuru var. Ayrıca 360 civarında da umreci vatandaşlarımız var. Bunların hepsi yurtlarımızın karantina kapasitesi çerçevesinde ülkemize gelecek."'YURT DIŞINDA 156 VATANDAŞIMIZ VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 156 Türk vatandaşının yurt dışında yaşamını kaybettiğini, 50'ye yakın cenazenin de ailelerinin başvuruları üzerine Türkiye'ye getirilerek toprağa verildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA

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