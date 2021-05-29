Bakan Çavuşoğlu, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı

Bakan Çavuşoğlu, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde yaşanan ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde yaşanan ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solingen'de 28 yıl önce bugün yaşanan ırkçı saldırıda katledilen beş vatandaşımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir zehirdir." ifadelerini kullandı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk yaşta olmak üzere, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Son dakika haberleri! MİT, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri! MİT, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 17:02:45. #1.13#

title