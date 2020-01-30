Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu
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Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.

30.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:31
Bakan Çavuşoğlu, Sofya'da Türk iş insanlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı , 'da Türk iş insanlarıyla buluştu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti 'da, temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.


Çavuşoğlu'nun yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor. - SOFYA

Kaynak: İHA
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