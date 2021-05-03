Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Slovenya'yı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Slovenya'yı ziyaret edecek. Ziyarette, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, gelecek dönem AB Başkanlığı'nı üstlenecek Slovenya'ya 4 Mayıs 2021 tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Ziyarette, dost, müttefik ve stratejik ortağımız Slovenya ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, ülkemizin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın ziyaret programı çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Borut Pahor ve Başbakan Sayın Janez Janša tarafından kabul edilmesi planlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı