Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Nejad Grabus'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Nejad Grabus'la görüştü.

Dışişlerİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mübarek Ramazan'da Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nejad Grabus'la görüştük. Lübliyana'daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezinin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik. Görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a liderliği ve hizmetleri için teşekkür ediyorum' dedi. Gece saatlerinde Slovenya'ya giden Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada 'İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere Slovenya'dayız' dedi.

Görütü Dökümü

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-Görüşmeden görüntüler

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'da İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'la görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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