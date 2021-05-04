Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'da, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi. Görüşmede Slovenya-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor tarafından kabul edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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