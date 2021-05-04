Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı bağımsızlıklarının 30. yıldönümü nedeniyle tebrik ettik ve ilişkilerimizin durumunu değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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