Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü

07.10.2020 20:02 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bratislava'da Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bratislava'da Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15.'si düzenlenecek olan Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere geldiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile görüştü.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu bir söyleşiye katılacak ve bazı mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BRATİSLAVA

Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Melania Trump Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Ali Sürmeli Türkan Şoray Bergüzar Korel Caner Cindoruk
Spor Samatta Caner Erkin Sergen Yalçın Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:30:37. #1.15#
title