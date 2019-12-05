Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'da
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Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldi.

05.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:37
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'da

Dışişleri Bakanı , Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 'nın başkenti 'ya geldi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Toplantının yapılacağı binaya girişi


Kaynak: DHA
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