Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldi.
05.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26'ncı Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldi.
Görüntü Dökümü
----------------------------------Bakanın gelişi
-Toplantının yapılacağı binaya girişi
Kaynak: DHA