Bakan Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşıyla görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, 16 Mart 2021 tarihinde sayın bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında Türkiye-Slovakya ikili ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği'ne (AB) ve AB üyelik sürecimize ilişkin konuların görüşülmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı