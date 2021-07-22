Çavuşoğlu: "Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız"
"Lider Medya"nın açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Plaket takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı mesajı Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lider Medya"nın açılışında konuştu.
"Lider Medya"nın açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Plaket takdimi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı mesajı
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lider Medya"nın açılışında konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş