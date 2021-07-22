Çavuşoğlu: "Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız"
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Çavuşoğlu: "Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

"Lider Medya"nın açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Plaket takdimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı mesajı Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lider Medya"nın açılışında konuştu.

"Lider Medya"nın açılışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Plaket takdimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı mesajı

Açılış kurdelesinin kesilmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lider Medya"nın açılışında konuştu.

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Çavuşoğlu: 'Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız'
Çavuşoğlu: 'Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız'
Çavuşoğlu: 'Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız'
Çavuşoğlu: 'Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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Çavuşoğlu: "Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız" - Haberler
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