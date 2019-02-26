Bakan Çavuşoğlu: "Sisi'ye Destek İkiyüzlülüktür"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa çifte standart ve ikiyüzlülükte en üst seviyeye çıkmıştır. Darbecilerin idamına şunu yaparız bunu yaparız diyenlerin bu 9 insanın infaz edildiği günlerde Sisi'ye destek vermesi çifte standarttır" dedi.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin çekinme kararının ardından sürece ilişkin, "ABD'nin çekilme kararından sonra Washington'da ortak çalışma grupları bir araya geldi. Burada Pompeo ile görev gücü kurma kararı aldık. İlk toplantısını Washington'da gerçekleştirmişlerdi, şimdi ikincisini gerçekleştiriyorlar, çekilme sürecini nasıl koordine edeceğimizi konuşuyoruz. ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor" bilgisini verdi.

"Sadece çıkarlar var"

Avrupa'daki ırkçılık gibi akımların Avrupa değerlerini aşındırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'yı yöneten liderlere baktığımız zaman değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır. Biz çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz. Avrupa çifte standart ve ikiyüzlülükte en üst seviyeye çıkmıştır. Darbecilerin idamına şunu yaparız bunu yaparız diyenlerin bu 9 insanın infaz edildiği günlerde Sisi'ye destek vermesi çifte standarttır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu S-400'lerle ilgili bir açıklamaya gerek olmadığını belirterek, "Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA