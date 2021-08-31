Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'da başarılarıyla gururlandığımız iş insanlarımızla biraraya geldik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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