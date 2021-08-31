Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle geldiği Sırbistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Belgrad'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Sırbistan'da başarılarıyla gururlandığımız iş insanlarımızla bir araya geldik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici" ifadelerini kullandı. - BELGRAD

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türk iş adamlarıyla görüştü - Haberler
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