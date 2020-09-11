Bakan Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Sall tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Sall tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Sall tarafından kabul edildi
11.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Amadou Ba ile yaptığı görüşmenin ardından Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından kabul edildi. - DAKAR

Kaynak: İHA

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