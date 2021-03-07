Bakan Çavuşoğlu, Semerkant Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrine geldi. Bakan Çavuşoğlu, burada Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün resmi açılışını yapacağımız başkonsolosluğumuz ata yurdumuz Özbekistan ile daimi kardeşliğimizin yeni bir simgesi olacak. Semerkant Başkonsolosluğumuzun açılışını geçen sene saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev birlikte duyurmuştu. Kıymetli başkonsolosumuzun söylediği gibi Özbekistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk. Semerkant'ta da başkonsolosluk açma kararını ilk biz almıştık. Ama kardeş Kazakistan bizden biraz hızlı davranarak kısa bir süre önce başkonsolosluğunu açtı kardeş Kazakistan'a da bunun için çok teşekkür ediyoruz. Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir. Ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür. Semerkant tarihi İpek Yolu'nun merkezi ve kavimlerin buluşma yeridir" dedi.

Hive, Buhara ve Semerkant'ta Özbekistan'ın tarihi, kültürel ve dini miraslarını görme imkanı bulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın da inşallah Taşkent'te kardeşimiz Abdulaziz Kamilov'la beraber ilişkilerimizi nasıl daha ileri götüreceğimizi görüşeceğiz. Aynı zamanda İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını yapacağız. Yine hürmetli cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in huzuruna çıkarak onun da talimatlarını alacağız" diye konuştu.

Kısa bir süre içinde başkonsolosluğun açılış törenini hazırlayan Başkonsolos Sahil Caner'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Yine biraz önce sizlere bizlere hitab eden büyükelçimiz Olgan Bekar'ı yeni görevlendirdik. Özbekistan'a ve Özbekistan'la ilişkimize çok önem veriyoruz. Bu nedenle çok kıymetli bir büyükelçimizi görevlendirdik. İnşallah Semerkant Başkonsolosluğumuz Özbekistan'da yaşayan vatandaşlarımıza ve tüm Özbek kardeşimize hizmet edecektir. Yarın biliyorsunuz aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü, Özbekistan tabiriyle 'Hatun Kızlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Başkonsolosluğumuz Özbekistan'a ve ilişkilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SEMERKAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı