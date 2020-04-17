Bakan Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede 'Ortak Bildiri' kabul edildi DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA