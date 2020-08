- Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil" - Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var.

- Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil" TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında basına açıklamalarda bulundu. Ziyarette siyasi süreç, ateşkes, Türkiye'nin diğer alanlarda Libya'ya verdiği destek ve bu süreçlerdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu,Ü Libya'daki kaçak göç sorununa değinerek, "Bu vesileyle Libya'ya iki tane bot veriyoruz. Buradaki botların tamirlerini de yapacağız. Ama esas Avrupa Birliği'nin güçlü destek vermesi lazım" dedi. "Her ne kadar resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel ihtiyaçların karşılanması lazım" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. Sirte ve Cufra'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ulusal Mutabakat Hükümeti, kalıcı bir ateşkes için buraların kendilerine verilmesini istiyor. 2015 anlaşması imzalanırken iki tarafın nerede olduğunu belirleyen bir hat vardı. O hatlara dönülmesini istiyor. Hafter halen siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla her an gerek Misrata'ya gerekse Trablus'a saldırabilir. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor" dedi. Hafter'in masadan kaçtığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu. Biz bu çabaları sürdürüyoruz. Kahire girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. Masayı sonuna kadar deniyoruz" şeklinde konuştu. Lübnan'ın başkenti Trablus'ta yaşanan faciada şu ana kadar 150 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, patlamada 8 Türk vatandaşının yaralandığını 7'sinin ayakta tedavi olduğunu ancak beyin sarsıntısı geçiren diğer vatandaşın tedavisinin devam ettiğini söyledi. Lübnan'a AFAD'ın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Kızılay, arama kurtarma ekipleri, mobil hastane, tıbbi malzeme ve tıbbi müdahale ekibinin gönderildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz her zaman Lübnan'ın yanında olduk. Bu süreçte de kardeş Lübnan halkının yanında olacağız" dedi. Kaynak: İHA