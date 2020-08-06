Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:
06.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında basına açıklamalarda bulundu. Ziyarette siyasi süreç, ateşkes, Türkiye'nin diğer alanlarda Libya'ya verdiği destek ve bu süreçlerdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu,Ü Libya'daki kaçak göç sorununa değinerek, "Bu vesileyle Libya'ya iki tane bot veriyoruz. Buradaki botların tamirlerini de yapacağız. Ama esas Avrupa Birliği'nin güçlü destek vermesi lazım" dedi. "Her ne kadar resmi olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükunet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel ihtiyaçların karşılanması lazım" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sirte ve Cufra'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ulusal Mutabakat Hükümeti, kalıcı bir ateşkes için buraların kendilerine verilmesini istiyor. 2015 anlaşması imzalanırken iki tarafın nerede olduğunu belirleyen bir hat vardı. O hatlara dönülmesini istiyor. Hafter halen siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla her an gerek Misrata'ya gerekse Trablus'a saldırabilir. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor" dedi.

Hafter'in masadan kaçtığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu. Biz bu çabaları sürdürüyoruz. Kahire girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. Masayı sonuna kadar deniyoruz" şeklinde konuştu.

Lübnan'ın başkenti Trablus'ta yaşanan faciada şu ana kadar 150 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, patlamada 8 Türk vatandaşının yaralandığını 7'sinin ayakta tedavi olduğunu ancak beyin sarsıntısı geçiren diğer vatandaşın tedavisinin devam ettiğini söyledi. Lübnan'a AFAD'ın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Kızılay, arama kurtarma ekipleri, mobil hastane, tıbbi malzeme ve tıbbi müdahale ekibinin gönderildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz her zaman Lübnan'ın yanında olduk. Bu süreçte de kardeş Lübnan halkının yanında olacağız" dedi. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Politika
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Ekonomi
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için 'Yanlışlıkla oldu' dedi!
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi!
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fatih Sultan Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar
Spor Jose Sosa Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu: "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:57:43. #1.14#
title