Bakan Çavuşoğlu: "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun"

09.10.2019 20:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun ve ordumuzu muzaffer eylesin, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye sınırının hemen ötesinde giderek güçlenen bir terör örgütü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar müttefikimiz ABD tüm uyarılarımıza rağmen bu terör örgütü ile bağlantılarını kesmedi. ABD'nin önerisi üzerine teröristlerin bu bölgeden çıkarılması ile birlikte bu bölgede bir 'Güvenli Bölge' oluşturulması için çaba sarf ettik, samimi gayretler sarf ettik" diye konuştu.

"BÖLGENİN BARIŞI İSTİKRARI TESİS EDİLECEK"

Türkiye'nin çabaları ile bir sonuç alamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD sadece bizi burada oyalarken diğer taraftan bu terör örgütüne destek vermeye devam etti. Dolayısı ile tek başımıza, Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi, bu harekatı başlattık. Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden teröristler temizlenecek ve yine Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü teminat altına alınacak. Aynı şekilde Suriye içinde, komşu bölgelerde ve Türkiye'de olan göçmenler dönebilecek. ve bölgenin barışı istikrarı tesis edilecek" şeklinde konuştu.

"Harekatımız uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır"

Yaşan durumun Türkiye için bir ulusal güvelik meselesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu harekatımız uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) şartının 51'inci maddesi, keza terörle mücadele ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ortada, yine Suriye ve Suriye'de terör ile mücadele BM Güvenlik Konseyi'nin en son 22-54 nolu kararı ortada" şeklinde konuştu.

Son dönemde Adana Mutabakatı'nın gündemde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Adana Mutabakatı'na göre, rejim yani Suriye yönetimi bu teröristler ile ilgili bir şey yapamayınca Türkiye'nin tek taraflı olarak buraya gireceğini o zaman da zaten bildirmiştir. Dolayısı ile uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdır" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ BİLDİRİMLERDE BULUNDUK"

Bölgede uluslararası hukuka uygun hareket edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Gerekli bildirimlerde bulunduk, tıpkı Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi BM Genel Sekreteri'ne bildirdik" şeklinde konuştu.

Bahsettiği detayları içeren bir mektubun BM Genel Sektereri'ne ulaştırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "P5 ülkelerini yani daimi üyelerin büyükelçilerini Bakan Yardımcımız Sedat Bey Bakanlığa çağırdı ve bildirimde bulunduk. Keza yine İran Büyükelçisi de Bakanlığa çağrılarak bilgilendirildi. Diğer taraftan BM Özel Temsilcisi'ne de Bakan Yardımcımız bilgi verdi" dedi.

"REJİMİN İSTANBUL'DAKİ BAŞKONSOLOSLUĞA BİR NOTA VERDİK"

Bu durumun bir de dayanışma boyutu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz NATO müttefikiyiz ve NATO Genel Sekreteri'ne de yine bir mektup ile bildirimde bulunduk. Diğer taraftan tabi ki ortada bir rejim var, şuanda ilişkilerimiz olur olmaz o ayrı bir şey, İstanbul'da da Başkonsolosluğu var, yine Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatımızı'da yine bir nota ile rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bildirdik, başkonsolosluğa bir nota verdik" ifadelerini kullandı.

"SAHADA DA MASADA DA GÜÇLÜ TÜRKİYE'YİZ HAMD OLSUN"

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz uluslararası temasımızı askerlerimiz sahada kahramanca mücadele verirken sürdürüyoruz. Daha önce Lavrov ve Zarif ile görüşmüştük, şimdi ABD Dışişleri Bakanı görüşmek için talepte bulundu ve bu akşam kendisi ile görüşeceğiz. Keza Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz, yarın sabah da İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Yani sahada da masada da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun ve ordumuzu muzaffer eylesin devletimizi ve milletimizi payidar eylesin"

(İHA)

Kaynak: İHA