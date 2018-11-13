Bakan Çavuşoğlu: Sadece Dağda Teröristle Mücadele Yetmez (2)

ÇAVUŞOĞLU: TUNCELİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR KENT OLMUŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Munzur Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninin ardından üniversite kampüsünde yapımına başlanan golf sahasının temel atma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Tunceli'de son yıllarda önemli bir tesisleşme ve hizmet anlayışı gördüğünü söyledi. Tunceli'de golf sahasının kurulmasının önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, golfün zenginlerin oyunu olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün burada mini de olsa bir golf tesisisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Golf herkesin oynayabileceği bir spor. Bazen bakıyoruz dalga geçiyorlar. Görüyorum; kimsesizler yurdundan çocuklar da oynuyor, köyden çocuklar da oynuyor. Yarın bu tesis bittiğinde Tuncelili gençler, çocuklar da bu sporu oynayacak; demek ki herkes oynayabiliyor. Türkiye'nin birçok kentindeki golf sahalarını bizzat gördüm, giderek de yaygınlaşıyor, herkesin zevkle oynayacağı bir spor dalı" dedi.

İstanbul ve Antalya'daki golf sahalarında çok sayıda hoca ve yöneticinin Tuncelili olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu çocuklar, gençlerimiz, hocalarımızın hepsi de gurur duyduğumuz, çok sevdiğimiz güzel insanlar. Hepsi o sahalarda çanta taşıyarak, çalışarak başlamışlar ama kendilerini geliştirmişler ve hocalığa yükselmişler. Profesyonel olmuşlar. Önemli oyunculara bakıyoruz, yine Tunceli'den kardeşlerimiz. Ne güzel bir şey. Hani bu sadece elit sporuydu. Tunceli'de bu kardeşlerimiz gelip Antalya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde yöneticilik ve hocalık yapıyorlarsa bunu herkes yapabilir. İnanıyorum ki burada birçok Tuncelili kardeşimiz sadece üniversitede değil gençlerle, okullarla bütünleştirip farklı bir etkinliği buraya kazandırıyoruz."

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Tuncay Sonel ile Prof. Dr. Ubeyde İpek golf sahasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Temel atma töreninden sonra Tuncelili golf hocaları gösteri amaçlı golf atışı yaptı. Ardından tören sona erdi.

'BU KADAR GÜZEL TUNCELİ İLE KARŞILAŞACAĞIMI BEKLEMİYORDUM'

Golf sahası temel atma törenin ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Vali Tuncay Sonel ile birlikte, Millet Bahçesi'nde inşası devam eden ahşap tesislerde çalışan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte çay içti. Kendisini takip eden gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Tunceli'nin geldiği noktada devletle vatandaşın kucaklaşmasının suni bir şey olmadığını, vatandaşların gönülden tepki verdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle güzel, bu kadar çok tesisin olduğu ve bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı ben de beklemiyordum. Olumlu anlamda benim için de güzel oldu, çok mutlu bir gün geçirdik. Partiyi kurduğumuz günden itibaren 17 yıldır aktif siyasetin içindeyim. En mutlu, en huzurlu günlerimden bir tanesi oldu, Tunceli'nin geldiği bu nokta, yapılan hizmetler, devletle vatandaşın kucaklaşması. Bu suni bir şey değil, böyle gönülden vatandaşlarımızın verdiği tepki ve halkın kadirşinaslığı, bunları görmek bizi mutlu etti. Esasen Tunceli'nin ne kadar geliştiğini gördüm. Bu kadar hizmeti bu kadar kısa sürede yapabilir miyiz, evet yapabiliyoruz, istenirse yapılıyor. Devletin kaynaklarını millete hizmet olarak harcamamız gerekiyor, bunun en güzel örneklerini de şimdi Belediye Başkan Vekili olarak Valimiz ve Tunceli'deki çalışma arkadaşlarımız göstermiştir. Böyle güzel bir Tunceli'yle, doğrusu bu kadar güzel Tunceli ile karşılaşacağımı ben de beklemiyordum, olumlu anlamda benim için de güzel oldu, çok mutlu bir gün geçirdik. Çalışan işçilerimizle bir araya geldik, şimdi onların çayını içiyorum huzur içinde. Terör bitince her şey daha güzel oluyor. Geçmiş dönemlerde yatırımcılar organize sanayide bile yatırım yapmaya korkuyordu. Şimdi Tunceli yatırım kenti olmuş. Şimdi ise Tunceli'nin değişik bölgelerinde yatırım yapıp üretim gerçekleştiriyorlar. Gittiğimiz tekstil fabrikası şu anda 350 kişiye iş veriyor, hepsi çok memnun. Artık burada üretilen ürünler ihracata gidiyor. İspanya'ya, Polanya'ya, diğer Avrupa ülkelerine gidiyor, Türkiye'nin her bir köşesinin böyle olması gerekiyor. Biz el ele verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."

'HİÇBİR İNSANIMIZI İHMAL ETMEMEMİZ LAZIM'

Tunceli'de sosyal alanda kadınlar, ihtiyaç sahipleri ve engellilere el uzatıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir insanımızı, ihmal etmememiz lazım. Hiçbir şehrimizi, beldemizi, köyümüzü, hiçbir kardeşimizi ihmal etmememiz lazım. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün Tunceli'de bulunmaktan çok mutluyum. Burada çalışan arkadaşlar, elbette para karşılığı bir iş yapıyorlar. Ustası, mühendisi ve çalışanı var ama Tunceli'ye böyle bir hizmeti kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Ne mutlu onlara. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel, kentte inanılmaz güzel hizmetler gerçekleştirmiş, çok iyi bir kardeşlik havası yaratmış. Bu nedenle de kentte huzur ve kardeşlik havası hissedilir derecede yüksek" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Millet Bahçesi'nde Tuncelili sporcuların sergilediği su sporları gösterini izledikten sonra buradan ayrıldı.