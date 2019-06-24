Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'den hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin şu ana kadar F-35 eğitim programıyla ilgili bazı adımlar attığını söylediklerini ancak diğer ortakların ABD'nin attığı adımları desteklemediklerini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye F-35 programının ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağlamıştır. ABD'nin attığı adımlar ortaklık anlaşmasına uygun değildir. Diğer ortaklar da bundan rahatsızdır" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen S-400 ve F-35 mektubuna karşın Milli Savunma Bakanlığından ABD'ye gönderilen mektuba ilişkin Çavuşoğlu, "ABD, katsa ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. ABD Milli Savunma Bakan Vekilimin bizim Milli Savunma Bakanımıza yönelik mektubuna da cevabı Bakanımız gönderdi. ABD'den gelen o mektubun kabul edilebilir bir mektup olmadığını, üslubunun ve tonunun da Türkiye tarafından reddedildiğine vurgulayan cevabı mektubu gönderdik" açıklamasını yaptı.

ABD'nin S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "İddialarıyla ilgili ortak bir komisyon kurulması önerimiz oldu. NATO'nun da içinde olması gerektiğini söyledik. Buna benzer yapıcı ve iddialarına da cevap verebilecek önerilerimize ABD bugüne kadar olumlu cevap vermedi. Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye, ABD veya herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak veya alma dediği zaman almayacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun, ABD'den hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı vardır. Biz kendi güvenliğimiz için, kendi ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Keşke ABD'den alabilseydik" dedi.

Dün yenilenen İstanbul seçimlerine yönelikte bir değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "31 Mart-23 Haziran 2019 tarihleri arasında güzel bir seçim kampanyası yürütüldü, herkes eşit bir şekilde kampanya yapma fırsatı buldu. Dün seçimde gayet güzel bir ortamda demokratik, şeffaf bir şekilde gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Adayımız Binali Yıldırım'ın da açıklama yaparak seçimlerin sonucunu kabul etmesi ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmesi büyük bir olgunluktur. Cumhurbaşkanımızın da seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamalar ve İmamoğlu'nu tebrik etmesi, verdiği mesajlar da çok önemliydi. Türkiye demokratik bir ülkedir. Milletimizin verdiği karara her zaman saygımız olmuştur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA