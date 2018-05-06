Bakan Çavuşoğlu: Rusya'yla Vizeler Bu Sene Kalkar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında, Türkiye'nin Rusya ile vize sürecine değinerek "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar" dedi.

"YIL SONUNA DOĞRU VİZELER KALKAR"

Çavuşoğlu, "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler" diye konuştu.