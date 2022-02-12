Bakan Çavuşoğlu: "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları... - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu: "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları...

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu: "Rusya ( Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor"

AA - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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