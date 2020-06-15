Bakan Çavuşoğlu "Rusya ile kriz çıktı ertelendi değerlendirmeleri doğru değil" Bakan Çavuşoğlu "Rusya ile kriz çıktı ertelendi değerlendirmeleri doğru değil" Bakan Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüşmesi ardından basın toplantısında soruları yanıtladı Bakan Çavuşoğlu Rus heyetinin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin olarak: "Rusya ile ateşksen konusunda...

Bakan Çavuşoğlu "Rusya ile kriz çıktı ertelendi değerlendirmeleri doğru değil"

Bakan Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüşmesi ardından basın toplantısında soruları yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu Rus heyetinin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin olarak:

"Rusya ile ateşksen konusunda temel prensiplerde görüş ayrılığımız yok"

"Ateşkesin kalıcı olması için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesi kararını aldık"

"Bunun Suriye ile İdlip ile ilgisi yok"

"Ateşkes konusunda kriz çıktı da o yüzden ertelendi gibi değerlendirmeler yapılmasın doğru değil"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus heyetini ziyaretinin ertelenmesine ilişkin olarak, "Ruslar ile temel prensiplerde bir görüş ayrılığımız yok. Ama burada özellikle ateşkesin kalıcı olması için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesi kararını aldık. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Bunun Suriye ile İdlip ile ilgisi yok. Kriz çıktı da o yüzden ertelendi gibi değerlendirmeler doğru değil" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu Rus heyetinin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya yanıt vererek, "Rusya ile Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin kalıcı bir ateşkesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldılar. Bizlerin de Dışişleri bakanları, Savunma Bakanları olarak bir araya gelerek çalışma yapmamızı talimatlandırdılar. Biz de Ruslar ile temasa geçtik. Önce bakan yardımcısı düzeyinde teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda gördük ki temel prensiplerde bir görüş ayrılığımız yok. Ama burada özellikle ateşkesin kalıcı olması için ve ateşkes sonrasında atılacak adımları modelitelerinin detaylı şekilde belirlenmesi için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesini daha faydalı olacağına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin Libya yönetiminin görüşlerinin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle Libya yönetenler ne diyor. Libya'da ateşkes olduğu zaman tek taraflı olmaz bu. Dolayısıyla oturum tarihi ve diğer konularla Türkiye ve Rusya'nın Libyalıların olurunu almadan bir karar vermesi gerçekçi olmayabiliyor. Bunu geçmişte gördük. Putin ile sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. O zaman bir tarih belirledik. Daha sonra tarafları Moskova'ya davet ettik. Orada meşru Saraç ateşkes belgesini imzaldı ama Hafter imzalamadı. Ardından bizim desteğimizle Berlin'de bir konferans gerçekleştirdik. Yine bazı bölgedeki Libyaya müdahale eden ülkeler de vardı. Ortak bir deglerasyon ortaya çıktı. Bu açıklamayı da Hafter desteklemediği gibi döndükten sonra saldırganlığını arttırdı. Tüm bu çabalarımız sonuç getirmedi" şeklinde konuştu.

Rusya ile Libya konusunda temel prensiplerde herhangi bir fikir ayrılığı bulunmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Kalıcı ateşkes ve Libya'yı siyasi sürece götürebilecek bir sürecin detaylarını yeniden konuşmamız lazım. Bunlar netleştikten sonra bakanlar olarak bir araya gelip ortak bir belge açıklamamız gerekiyor. Teknik düzeyde biraz daha hem kendi aramızda, hem Libyalılarla görüşme konusunda hemfikir kaldık. Bu erteleme kararını birlikte aldık. Bunlar netleşince yine bir araya gelme konusunda teyitleştik. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Bunun Suriye ile İdlip ile ilgisi yok. 'Libya konusunda ciddi görüş ayrılığı var Türkiye ve Rusya'nın' farklı taraflarda olduğumuz açık ama ateşkes konusunda kriz çıktı da o yüzden ertelendi gibi değerlendirmeler yapılmasın doğru değil.

Kaynak: İHA