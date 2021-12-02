Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Stokholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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