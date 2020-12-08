Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

08.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:43
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

 DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 Rus gazeteci ele alındı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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