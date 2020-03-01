Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

01.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:07

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı buluşma öncesi konuların değerlendirildiği belirtildi.

ANKARA - DHA

Kaynak: DHA