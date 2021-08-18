Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (3)

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (3)
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

TACİKİSTAN VE ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMEBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de telefonda görüştü.

TACİKİSTAN VE ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti
Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti
Eski ABD Başkanı Bush: 'Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle izliyoruz'
Eski ABD Başkanı Bush: "Afganistan'da yaşanan trajik olayları derin bir üzüntüyle izliyoruz"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:39:32. #1.15#

title