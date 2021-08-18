Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü (3)

TACİKİSTAN VE ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMEBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de telefonda görüştü.