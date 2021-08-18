Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü
Son dakika haber... DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki son durumu görüştü.
DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki son durumu görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz