Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz"
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ozan Tufan Burak Yılmaz Lionel Messi Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:37:39. #1.16#

title