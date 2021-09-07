Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın selamlaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Ruanda Dışişleri Bakanı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın selamlaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı