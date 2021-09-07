Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın selamlaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Ruanda Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın selamlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'nın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
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