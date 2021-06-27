Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau ve Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 19:43:11. #1.13#

title