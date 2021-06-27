Bakan Çavuşoğlu, Roma'da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.